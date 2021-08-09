На Сумщине 15 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 15 человек (Краснопольский р-н - 1, Ахтырка - 6, Сумы - 4, Шостка - 4).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1345 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 940 человек, из них за минувшие сутки - 9 (Краснопольский р-н - 1, Лебединский р-н - 1, Сумы - 7).
Статистику предоставила сегодня, 9 августа, во время аппаратного совещания в мэрии главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко....
Статистику предоставила сегодня, 9 августа, во время аппаратного совещания в мэрии главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко....
По состоянию на 8 августа в Сумской области 78 671 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 7 августа в Сумской области 78 664 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 6 августа в Сумской области 78 638 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....