На Сумщине 15 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 9 августа в Сумской области 78 686 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 15 человек (Краснопольский р-н - 1, Ахтырка - 6, Сумы - 4, Шостка - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1345 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 940 человек, из них за минувшие сутки - 9 (Краснопольский р-н - 1, Лебединский р-н - 1, Сумы - 7).