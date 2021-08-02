На Сумщине дали 3 года ограничения свободы начальнице отделения почты, которая присвоила почти 100 тыс грн Ямпольским отделом Шосткинской местной прокуратуры поддержано публичное обвинения в отношении начальницы отделения почтовой связи, которая присвоила почти 100 тыс. грн.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемая в 2020 году умышленно не оприходовала полученные от населения средства за продажу непродовольственных и продовольственных товаров. Более того, женщина присваивала средства, которые поступали в отделение для выплат льгот и жилищных субсидий гражданам. При этом в официальную документацию она вносила ложные сведения о выдаче средств почтальонам. Таким образом обвиняемая присвоила почти 100 тыс. грн.

В суде женщина объяснила, что все началось с кражи средств у коллеги по работе. После того, как ее уличили, она совершила новое преступление, чтобы вернуть похищенное.

По приговору суда обвиняемую признали виновной в присвоении средств и подделке документов и приговорили к 3 годам ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а также должности, связанные с доступом к материальным ценностей сроком на 2 года (ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.