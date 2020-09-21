СБУ разоблачила арендатора Ахтырской ТЭЦ в присвоении 40 млн грн предприятия Служба безопасности Украины в Сумской области задокументировала противоправный механизм вывода в тень доходов арендованной ТЭЦ, организованный менеджментом киевской коммерческой структуры.

По предварительным данным предварительного расследования, в 2019-2020 годах руководство частной фирмы для присвоения средств Ахтырской ТЭЦ искусственно накапливало долговые обязательства. Менеджмент заключил ряд заведомо экономически невыгодных и фиктивных сделок с аффилированными коммерческими структурами. Дельцы подписывали большинство договоров без соответствующих согласований с контролирующими органами.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники выводили деньги из активов арендованного предприятия, одновременно повышая тариф на теплоснабжение для населения.

Сейчас оперативники спецслужбы проверяют информацию о возможной цели коммерсантов довести арендованную ТЭЦ до банкротства. Таким образом дельцы планировали избежать расчетов за задолженность перед госструктурами.

Имеющаяся в настоящее время задолженность предприятия составляет более 60 млн грн. Это грозит отключением ТЭЦ от энергопитания и остановкой поставки теплоносителя и горячей воды потребителям районного центра.

Во время санкционированных обысков в офисах коммерческой структуры и аффилированных коммерческих фирмах правоохранители изъяли документы и другие доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Мероприятия по разоблачению сделок проводили сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины и Главным управлением Государственной налоговой службы в Сумской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, сообщает пресс-служба СБУ в Сумской области.