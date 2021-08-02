Сумчане массово жалуются на запах гари по вечерам Сумчане, живущие в районе 9-12 микрорайонов, пишут в соцсетях о запахе гари по вечерам.

Началось это в конце прошлой недели. Воняет по вечерам и ночью. Предположительно, горят торфяники в районе Токарей. Однако власти пока хранят гробовое молчание…