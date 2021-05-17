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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине будут судить подрядчика за присвоение 152 тыс. грн на ремонте школы

На скамье подсудимых оказалась предпринимательница, которая завладела средствами во время ремонта школы.

Ахтырской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении физического лица-предпринимательницы, которая во время ремонта кровли школы завладела 152 тыс. грн бюджетных средств путем подделки документов (ч. 2 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, в 2018 году между отделом образования Камышанского сельского совета Ахтырского района и предпринимательницей был заключен договор на капитальный ремонт кровли общеобразовательной школы. После завершения работ предпринимательница внесла в официальную документацию заведомо ложные сведения, в частности, об объеме выполненных работ. На основании составленных и заверенных актов на счет предпринимательницы перечислено 1,1 млн грн. При этом комплексной судебной строительно-технической и экономической экспертизами установлено завышение на 152 тыс. грн.

В то же время в отношении указанного лица уже идет судебное разбирательство по обвинению в завладении по аналогичной схеме около 400 тыс. грн при утеплении фасада, замене оконных и дверных блоков в этой же школе. Полученные противоправным путем средства обвиняемая использовала в своей хозяйственной деятельности (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Противоправные действия подозреваемой разоблачены следователями Ахтырского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Присвоение средств Ремонт школы
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