На Сумщине полиция разоблачила схему вывода «в тень» 30 млн грн с госпредприятия Должностные лица предприятия, учредителем которого является Фонд государственного имущества Украины, заключили соглашения с фиктивными фирмами на закупку по завышенным ценам сельскохозяйственной продукции. Фигурантам грозит до восьми лет заключения.

На Сумщине следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора, оперативного сопровождения УСБУ в Сумской области и при содействии областного ГУ ГПС разоблачили факт растраты бюджетных средств должностными лицами одного из государственных предприятий, основателем которого является Фонд государственного имущества Украины.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что менеджмент предприятия, по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности, ввели противоправный механизм присвоения государственных средств. Фигуранты в течение двух лет осуществляли закупки сельскохозяйственной продукции по завышенным ценам. Кроме того, договоры были заключены с фирмами с признаками фиктивности. Поэтому фигуранты вывели «в тень» 30 млн грн гривен государственных средств.

20 мая в Сумской и Харьковской областях правоохранители провели ряд санкционированных обысков в административных помещениях предприятия и по месту жительства фигурантов. В результате было изъято документацию о финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия, которая подтверждает противоправную деятельность должностных лиц.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается с целью установления всех лиц, причастных к незаконным сделкам.

Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.