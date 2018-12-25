На Сумщине подвели климатические итоги июля

Кратковременные, грозовые дожди, выпавшие в отдельные дни, преимущественно во второй половине месяца.
Средняя месячная температура воздуха составила 22-24°С, что на 2,5-3,5°С выше нормы. Такой и более высокий температурный режим на Сумщине за период с 1944 по 2020 год на большей территории области наблюдается четвертый раз после 2001, 2002, 2010 годов.
Максимальная температура воздуха повышалась во второй декаде до 32-35°С. За месяц зарегистрировано 10-20 дней с максимальной температурой воздуха 30°С и выше.
Минимальная температура воздуха и на поверхности почвы снижалась в третьей декаде к 9-12°С.
Количество осадков за месяц составило на крайнем севере 165 мм, или две месячные нормы, на большей территории области 30-45 мм, или 40-60%, на западе и юге 13-16 мм, или 20% месячной нормы. Ветер преобладал умеренный. Лишь на востоке области во второй декаде зарегистрировано 1 день с усилением его до 17 м/с, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
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