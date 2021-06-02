Тариф на проезд в троллейбусе в Сумах может взлететь до 10 грн

Об этом сегодня, 2 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко.
По его словам, в В КП «Электроавтотранс» посчитали экономически обоснованные тарифы на поездки в коммунальных автобусах и троллейбусах. Тариф – 8 и 10 грн соответственно.
Сегодня, 2 августа, во время аппаратного совещании в мэрии начальник транспортного отдела Сергей Яковенко сообщил о том, что частные перевозчики...
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