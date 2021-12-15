Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:42211

В Сумах с 1 января подорожает вода

НКРЭКУ установила тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение на 2022 год.

На заседании НКРЭКУ, состоявшемся 22 декабря, для 45 предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Украины были установлены тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод на 2022 год. НКРЭКУ обнародовала соответствующее постановление № 2877.

Для КП «Горводоканал» Сумского городского совета стоимость услуг в следующем году составит:

на централизованное водоснабжение – 13,32 грн. за 1м3 без НДС (15,984 грн. с НДС за 1 м3), рост – на 16,2%;

централизованное водоотведение –13,89 грн. за 1м3 без НДС (16,668 грн. за 1м3 с НДС), рост – на 24,6%.

Основными факторами пересмотра и повышения тарифов являются удорожание стоимости электроэнергии, увеличение ставки налога на специальное водопользование и экологический налог в связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Украины.

Новые тарифы будут введены в действие с 1 января 2022 года.

Общество КП «Горводоканал» Повышение тарифов Подорожание воды Тарифы
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах снова подорожал вывоз мусора
21.12.2021 11:29

В Сумах снова подорожал вывоз мусора

Сегодня, 21 декабря, проходит заседание исполкома Сумского горсовета....

Директор водоканала пообещал, что сумчане будут с водой
16.12.2021 13:41

Директор водоканала пообещал, что сумчане будут с водой

Директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач написал в Фейсбуке, что сумчане будут с водой....

Сумчан запрошують на відкрите обговорення інвестиційної програми водоканалу
16.12.2021 13:27

Сумчан запрошують на відкрите обговорення інвестиційної програми водоканалу

13 грудня на сайті КП "Міськводоканал" розмістили повідомлення про проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) питання щодо схвалення/затвердження Інвестиційної програми КП...

«Сумыоблэнерго» начало отключать электроэнергию водоканалу (обновлено)
16.12.2021 09:18

«Сумыоблэнерго» начало отключать электроэнергию водоканалу (обновлено)

Часть сумчан может оказаться без водоснабжения....

Завтра сумскому водоканалу отключат свет: а сумчанам воду
15.12.2021 13:45

Завтра сумскому водоканалу отключат свет: а сумчанам воду

На завтра на 9.00 назначено прекращение распределения электроэнергии КП «Горводоканал»....

view counter
view counter

Статьи

«НАШ КРАЙ»: Бюджет області має використовуватися раціонально
Сегодня 10:04
Як працюватимуть пункти та центри вакцинації на Сумщині на різдвяно-новорічні свята?
Вчера 15:57
Майже всіх жінок — на військовий облік
Вчера 14:01
Євген Южаков: «Прийнятий бюджет області несе загрозу медицині, освіті та соціальній галузі»
22.12.2021 18:28
У Сумах до новорічних свят поставили чарівну східну казку
22.12.2021 17:33
Як відшкодувати шкоду внаслідок падіння на льоду
22.12.2021 16:42
Руководители Громад смотрят на бюджет, как на бизнес-проект. И это правильно, - интервью Елены Вороны – Агротрейд
22.12.2021 14:53
Боротьба з коронакризою, зміцнення оборони та енергобезпеки, – «УДАР Віталія Кличка» назвав три важливі кроки у 2022 році®
22.12.2021 09:52
Ігор Кальченко: «За кожним реалізованим проєктом стоять люди – їхні долі, здоров’я, комфорт, впевненість у майбутньому»
22.12.2021 09:01
Хто з сумчан може отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19
21.12.2021 14:30
"Великий звіт": депутати від партії «Слуга Народу» підбили підсумки першого року роботи на Сумщині
21.12.2021 11:46
Свой губернатор ближе к делу
21.12.2021 09:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.