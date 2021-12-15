В Сумах с 1 января подорожает вода

На заседании НКРЭКУ, состоявшемся 22 декабря, для 45 предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Украины были установлены тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод на 2022 год. НКРЭКУ обнародовала соответствующее постановление № 2877.
Для КП «Горводоканал» Сумского городского совета стоимость услуг в следующем году составит:
на централизованное водоснабжение – 13,32 грн. за 1м3 без НДС (15,984 грн. с НДС за 1 м3), рост – на 16,2%;
централизованное водоотведение –13,89 грн. за 1м3 без НДС (16,668 грн. за 1м3 с НДС), рост – на 24,6%.
Основными факторами пересмотра и повышения тарифов являются удорожание стоимости электроэнергии, увеличение ставки налога на специальное водопользование и экологический налог в связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Украины.
Новые тарифы будут введены в действие с 1 января 2022 года.
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