У Сумах в платіжках для населення ще один пункт від «Сумитеплоенерго» Останнім часом «Теплоенерго» підкидує своїм споживачам неприємні сюрпризи: то абонплату введе, то тарифи на послуги істотно підніме. І ось наступна несподіванка від підприємства – нова графа у платіжках «Функціонування внутрішньобудинкової системи ГВП».

Зі слів тепловиків, дану послугу потрібно було ввести ще у 2018 році, коли набув чинності Закон про ЖКГ, але ж карантин не дозволяв це зробити. На зараз і карантин ще не відмінено, а нова послуга вже в дії.

За що саме споживачам послуг ТОВ «Сумитеплоенерго» довереться платити у рамках нової послуги «Функціонування внутрішньобудинкової системи ГВП» у роз’ясненнях адміністрації на сайті компанії:

«З моменту укладання публічних договорів приєднання про надання послуг з постачання гарячої води у порядку встановленому Законом України «Про житлово-комунальні послуги», а саме з 01.11.2021 року, розподіл та нарахування вартості наданих послуг здійснюється згідно вимог Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг (далі – Методика), затвердженої наказом Мінрегіонбуду від 22.11.2018р. № 315, зареєстрованої в Мінюсті від 28.12.2018р. за № 1502/32954.

Функціонування внутрішньобудинкової системи ГВП – обсяг теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (за наявності циркуляції) – втрати теплової енергії у трубопроводах та в обладнанні внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання (далі – ГВП), у тому числі в індивідуальному тепловому пункті.

При цьому у кожному розрахунковому періоді Виконавцем послуг визначається обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньо будинкової системи ГВП, в залежності від місця приготування гарячої води – місця встановлення водопідігрівача (в будівлі або поза будівлею) та наявності рушникосушарок у будівлях, який складає відповідну частку (%) від загального обсягу теплової енергії спожитої на потреби ГВП:

- для будівель із рушникосушарками та приготуванням гарячої води в будівлі за наявності циркуляції – 15 %;

- для будівель без рушникосушарок та приготуванням гарячої води в будівлі за наявності циркуляції – 7 %;

- для будівель із рушникосушарками та приготуванням гарячої води поза межами будівлі за наявності циркуляції – 9 %;

- для будівель без рушникосушарок та приготуванням гарячої води поза межами будівлі за наявності циркуляції – 3 %.

Обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи ГВП розподіляється між усіма співвласниками будівлі пропорційно до опалювальних площ їх квартир та нежитлових приміщень, без врахування фактичних обсягів споживання гарячої води споживачами (куб. м.). Відповідно усі співвласники будинку, в тому числі і ті, що встановили бойлери або тимчасово не користуються послугою сплачують витрати за теплову енергію, витрачену на забезпечення функціонування внутрішньо будинкової системи ГВП (функціонування рушникосушарок та будинкових систем ГВП)».