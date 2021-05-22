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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:29747

С Сумщины выдворили убийцу

Полицейские инициировали принудительное выдворение с территории Украины иностранца, который отбывал наказание за убийство.

Мужчина будет принудительно возвращен в страну происхождения с последующим запретом въезда в Украину сроком на пять лет.

Выдворении иностранца инициировали сотрудники управления миграционной полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области совместно с сотрудниками Управления Государственной миграционной службы Украины в Сумской области.

Сейчас он помещен в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для последующего выдворения за пределы территории Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Выдворение
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