С Сумщины выдворили убийцу Полицейские инициировали принудительное выдворение с территории Украины иностранца, который отбывал наказание за убийство.

Мужчина будет принудительно возвращен в страну происхождения с последующим запретом въезда в Украину сроком на пять лет.

Выдворении иностранца инициировали сотрудники управления миграционной полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области совместно с сотрудниками Управления Государственной миграционной службы Украины в Сумской области.

Сейчас он помещен в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для последующего выдворения за пределы территории Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.