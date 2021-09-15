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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:4569

В Украине операторы мобильной связи подняли тарифы

Крупнейшие операторы мобильной связи Украины сообщили, что с 1 января 2022 года для абонентов повышаются тарифы.

Речь идет о таких компаниях как Киевстар, Vodafone и lifecell. Об этом свидетельствуют данные на сайтах компаний.

Так, Киевстар сменит условия тарифа Smart – его стоимость вырастет на 50 гривен, а абоненты получат дополнительные 80 минут для звонков в другие сети, включая звонки за границу.

Кроме того, цена минуты переадресованного звонка из номера 0-800 для пользователей бизнес-сервисов Киевстар в среднем увеличится на 10%. Это говорит о том, что услуга рассылки SMS Коммерческого Контакт-центра будет составлять 0,55 грн за одно сообщение.

Тем временем, Vodafone повысит стоимость месячного пакета тарифа Vodafone 4G Smart XS – он вырастет до 55 гривен. Ранее его цены была установлена на уровне 45 гривен.

Что касается lifecell, то он останавливает с 1 января действие акции в тарифе “Украинцы-Вместе!” – будет отключена скидка размером 10%.

Источник: 

Экономика Lifecell Vodafone Киевстар Мобтльная связь Тарифы
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