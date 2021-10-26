Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:29541

В Сумах снова подорожал вывоз мусора

Сегодня, 21 декабря, проходит заседание исполкома Сумского горсовета.

Вывоз мусора теперь обойдется сумчанам дороже:

- для ООО «Сервисрусурс»

Многоэтажки – было 29,01 грн на человека в месяц – стало 34,74 грн

Частный сектор - 25,71 - 39,12.

ООО «А-Муссон»:

Многоэтажки - 29,21 - 33,92

Частный сектор - 29,70 - 37,96

Экономика А-Муссон Вывоз ТБО Повышение тарифов Сервисресурс Тарифы
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Конотопе «скорректируют» тарифы на воду почти в полтора раза выше
25.11.2021 13:44

В Конотопе «скорректируют» тарифы на воду почти в полтора раза выше

В декабре в Конотопе произойдет корректировка тарифов на водоснабжение и водоотвод, сообщили в конотопском водоканале....

У Сумах знову хочуть підвищити тарифи на вивіз сміття
22.11.2021 10:39

У Сумах знову хочуть підвищити тарифи на вивіз сміття

ТОВ «А-МУССОН» та ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» мають намір змінити тарифи...

Мэр Сум объяснил, зачем подняли тарифы на тепло
15.11.2021 16:16

Мэр Сум объяснил, зачем подняли тарифы на тепло

Во время аппаратного совещания в мэрии городской голова Александр Лысенко акцентировал внимание на вопросе расчета тарифов на отопление и их...

В Сумах подняли тарифы на отопление и горячую воду
06.11.2021 17:54

В Сумах подняли тарифы на отопление и горячую воду

Исполнительный комитет на внеочередном заседании установил для сумчан тарифы на отопление и горячую воду....

В Сумах оштрафовали перевозчика мусора на 34 тыс. грн
26.10.2021 15:52

В Сумах оштрафовали перевозчика мусора на 34 тыс. грн

В судебном порядке доказана законность штрафа в размере 34 тыс. грн. за недопуск к проверке, примененной в отношении ООО А-Муссон»....

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 122 человек
Сегодня 09:04
Доверие украинцев к Юрию Бойко и ОП-ЗЖ растёт: данные соцопроса
Сегодня 14:17
На Сумщине задержали двух вымогателей
Сегодня 14:15
За підтримки ЄС сім громад Сумської області розроблять стратегії, спрямовані на забезпечення якісних та доступних послуг навіть у кризовий час
Сегодня 13:59
Сумчане самостоятельно задержали мужчину, который похитил сумку
Сегодня 13:56
Ахтырские полицейские разыскивают без вести пропавшего Николая Ладыку
Сегодня 13:50
Сумські рятувальники продовжують профілактичну роботу з підростаючим поколінням
Сегодня 13:21
В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в подвале многоэтажки
Сегодня 12:45
Сумские биатлонисты с медалями в масс-старте
Сегодня 12:40
В Сумах на майдане митинговали «фрунзенцы»
Сегодня 11:59
В Сумах снова подорожал вывоз мусора
Сегодня 11:29
«ЄПідтримка» бізнесу: хто може стати учасником програми
Сегодня 11:23
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.