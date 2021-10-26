В Сумах снова подорожал вывоз мусора

Вывоз мусора теперь обойдется сумчанам дороже:
- для ООО «Сервисрусурс»
Многоэтажки – было 29,01 грн на человека в месяц – стало 34,74 грн
Частный сектор - 25,71 - 39,12.
ООО «А-Муссон»:
Многоэтажки - 29,21 - 33,92
Частный сектор - 29,70 - 37,96
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