Сумщина в ТОП-4 по новым случаям заболевания коронавирусом в Украине 745 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине за пятницу, на Сумщине – 42.

В частности, в Украине заболели 51 ребенок и 20 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 395 человек; летальных исходов - 24; выздоровели - 394 человека; осуществлено тестирований за сутки - 39142 (в частности методом ПЦР - 18581, методом ИФА - 7326), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13235.

За все время пандемии в Украине заболело - 2248164 человека; выздоровели - 2184036 человек; летальных исходов - 52 835; проведения ПЦР-тестов - 11258394.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 194 случая;

- Винницкая область - 14 случаев;

- Волынская область - 1 случай;

- Днепропетровская область - 58 случаев;

- Донецкая область - 30 случаев;

- Житомирская область - 3 случая;

- Закарпатская область - 6 случаев;

- Запорожская область - 24 случая;

- Ивано-Франковская область - 6 случаев;

- Киевская область - 30 случаев;

- Кировоградская область - 5 случаев;

- Луганская область - 30 случаев;

- Львовская область - 42 случая;

- Николаевская область -30 случаев;

- Одесская область - 38 случаев;

- Полтавская область - 29 случаев;

- Ровенская область - 10 случаев;

- Сумская область - 42 случая;

- Тернопольская область - 9 случаев;

- Харьковская область - 32 случая;

- Херсонская область - 54 случая;

- Хмельницкая область - 10 случаев;

- Черкасская область - 22 случая;

- Черновицкая область - 7 случаев;

- Черниговская область - 19 случаев.