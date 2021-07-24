Сумщина в ТОП-4 по новым случаям заболевания коронавирусом в Украине

В частности, в Украине заболели 51 ребенок и 20 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализировано - 395 человек; летальных исходов - 24; выздоровели - 394 человека; осуществлено тестирований за сутки - 39142 (в частности методом ПЦР - 18581, методом ИФА - 7326), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13235.
За все время пандемии в Украине заболело - 2248164 человека; выздоровели - 2184036 человек; летальных исходов - 52 835; проведения ПЦР-тестов - 11258394.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 194 случая;
- Винницкая область - 14 случаев;
- Волынская область - 1 случай;
- Днепропетровская область - 58 случаев;
- Донецкая область - 30 случаев;
- Житомирская область - 3 случая;
- Закарпатская область - 6 случаев;
- Запорожская область - 24 случая;
- Ивано-Франковская область - 6 случаев;
- Киевская область - 30 случаев;
- Кировоградская область - 5 случаев;
- Луганская область - 30 случаев;
- Львовская область - 42 случая;
- Николаевская область -30 случаев;
- Одесская область - 38 случаев;
- Полтавская область - 29 случаев;
- Ровенская область - 10 случаев;
- Сумская область - 42 случая;
- Тернопольская область - 9 случаев;
- Харьковская область - 32 случая;
- Херсонская область - 54 случая;
- Хмельницкая область - 10 случаев;
- Черкасская область - 22 случая;
- Черновицкая область - 7 случаев;
- Черниговская область - 19 случаев.
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