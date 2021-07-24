На Сумщине 42 новых случая заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности) По состоянию на 24 июля в Сумской области 78 326 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 42 человек (Белопольский р-н - 1, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 5, Краснопольский р-н - 1, Ахтырский р-н - 1, Сумы – 24, Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н - 2, Шостка - 3, Шосткинский р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1341 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Сумской р-н - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76672 человек, из них за минувшие сутки - 15 (Сумы - 6, Сумский р-н - 1, Тростянецкий р-н - 2, Шостка - 4, Шосткинский р-н - 2).