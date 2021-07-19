На Сумщині відбувся Єдиний стрілецький день 23 липня 2021 року #Єдиний_стрілецький_день провела на полігоні бригада тероборони Сумщини.

У рамках заходу відбулися практичні заняття з резервістами, що підписали контракт на проходження служби в резерві з 117-ю бригадою територіальної оборони, формувачем якої є Сумський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Як розповів командир 117-ї бригади тероборони полковник Юрій ПОЛОУС: "Такі «Єдині стрілецькі дні» з резервістами бригади проводимо регулярно, але сьогодні окрім традиційних занять зі стрільби, метання гранати та тактичної підготовки ми провели заохочення особового складу бригади, вручивши грамоти, медалі та цінні подарунки резервістам, що проявили себе під час зборів, а також здобули перемогу у змаганнях посівши почесне трете місце, що організовувало Оперативне командування "Північ" для бригад територіальної оборони з сьоми областей України.