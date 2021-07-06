Сумской водоканал сообщает об отключении воды

Временно не получают воду жители ул. Прокофьева, 31/1, 33. После завершения аварийно-ремонтных работ централизованное водоснабжение будет восстановлено.
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряде потребителей....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
Ночью будет приостановлена работа Лепеховского водозабора....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряде потребителей....
Сумской водоканал предупреждает об отключении водоснабжения части потребителей....