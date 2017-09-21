В центре Сум ночью молния попала в электросеть

Момент вспышки зафиксировала веб-камера. Той же ночью на Театральной площади во время грозы включился фонтан, пишет 0542.ua.
Видео: @sumylike
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