На территории Сумского областного онкодиспансера начали демонтаж старых зданий

Работы на территории КНП «Сумской областной онкологический диспансер» продолжаются полный рабочий день. Их ведет одна из строительных компаний города в рамках благотворительной помощи. Объем демонтажных работ составляет 650 000 грн, сообщает сайт облсовета.
В настоящее время уже демонтировано аварийное здание отделения дерматовенерологии и с площадки вывозится мусор. В целом же планируется снести четыре здания - еще одно отделение дерматовенерологии, химиотерапевтическое отделение и лабораторию. Они находятся в ужасном состоянии и не подлежат реконструкции или ремонту. Также будут демонтироваться инженерные сооружения, теплотрасса, канализация и сеть водоснабжения, которые впоследствии будут проложены с нуля.
Сумской онкологический диспансер был построен в 1946 году и заведения были переданы здания, которые возводились еще во времена первой мировой войны пленными австро-венграми.
На месте демонтированных зданий и сетей создадут парковую зону, стоянку для авто, заменят забор, возведут новые сооружения. К медгородку сделают два въезда. Администрация заведения переедет в отреставрированное бывшее нефрологическое отделение СОКЛ. Здание, которое было возведено в 1895 году, является памятником архитектуры местного значения. В свое время оно входила в комплекс земской больницы, поэтому должно быть сохранено.
Вместе со строительными продолжается активная работа и по приобретению линейного ускорителя, который позволит улучшить лечение пациентов. Сейчас открыт счет в благотворительном фонде. На него уже поступают средства и планируется, что до конца года в области заработает новейшее оборудование.
К кампании по сбору средств могут присоединиться все желающие. Суммы, поступающие на счет от неравнодушных жителей области и бизнеса, составляют от 100 грн до 1 млн грн.
Реквизиты БО «БФ «Здоровье Сумщины»
ПАО АБ «Укргазбанк»
МФО 320478
UA103204780000026000924904604
Контактное лицо: Ольга Николаевна Юзефович – 0669556625.
Реконструкцию КНП СОР «Сумской областной клинический онкологический диспансер» начнут с инвентаризации объектов, находящихся в пользовании медицинского учреждения....
Сегодня, 21 июля, в Сумах открыли после ремонта поликлинику областного онкологического диспансера....
Коллективу Сумского областного клинического онкологического диспансера представили нового исполняющего обязанности директора учреждения....
Временно исполняющую обязанности главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик возмутило затягивание с выполнением проектно-сметной документации на реконструкцию Сумского областного онкологического диспансер....
Сегодня, 2 сентября, в 9.00 на линию «102» поступило сообщение из Сумского областного онкодиспансера о том, что женщина, 1949 г.р.,...