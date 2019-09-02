На территории Сумского областного онкодиспансера начали демонтаж старых зданий Начался демонтаж старых зданий, чтобы сделать на территории заведения современный медицинский городок.

Работы на территории КНП «Сумской областной онкологический диспансер» продолжаются полный рабочий день. Их ведет одна из строительных компаний города в рамках благотворительной помощи. Объем демонтажных работ составляет 650 000 грн, сообщает сайт облсовета.

В настоящее время уже демонтировано аварийное здание отделения дерматовенерологии и с площадки вывозится мусор. В целом же планируется снести четыре здания - еще одно отделение дерматовенерологии, химиотерапевтическое отделение и лабораторию. Они находятся в ужасном состоянии и не подлежат реконструкции или ремонту. Также будут демонтироваться инженерные сооружения, теплотрасса, канализация и сеть водоснабжения, которые впоследствии будут проложены с нуля.

Сумской онкологический диспансер был построен в 1946 году и заведения были переданы здания, которые возводились еще во времена первой мировой войны пленными австро-венграми.

На месте демонтированных зданий и сетей создадут парковую зону, стоянку для авто, заменят забор, возведут новые сооружения. К медгородку сделают два въезда. Администрация заведения переедет в отреставрированное бывшее нефрологическое отделение СОКЛ. Здание, которое было возведено в 1895 году, является памятником архитектуры местного значения. В свое время оно входила в комплекс земской больницы, поэтому должно быть сохранено.

Вместе со строительными продолжается активная работа и по приобретению линейного ускорителя, который позволит улучшить лечение пациентов. Сейчас открыт счет в благотворительном фонде. На него уже поступают средства и планируется, что до конца года в области заработает новейшее оборудование.

К кампании по сбору средств могут присоединиться все желающие. Суммы, поступающие на счет от неравнодушных жителей области и бизнеса, составляют от 100 грн до 1 млн грн.

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