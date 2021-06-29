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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине дали 7 лет организатору разбойного нападения на администратора сети магазинов

Сумской областной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 58-летнего жителя г. Конотоп, который организовал разбойное нападение на администратора сети магазинов.

Напоминаем, житель Конотопа, зная, что администратор периодически держит при себе большую сумму средств, организовал на нее нападение. Учитывая физические возможности, реализовать задуманное самостоятельно мужчина не мог, потому подыскал исполнителя преступления из другого города.

Заказчик рассказал исполнителю, что он должен напасть на женщину в подъезде ее дома, брызнуть в лицо из газового баллончика, затем ударить по голове металлической трубой и забрать деньги. За выполненную работу обещал отдать половину похищенных средств. По его подсчетам, у администраторши должно быть не менее 500 тыс. грн.

Получив предложение, исполнитель обратился в полицию, поэтому все дальнейшие действия происходили под ее контролем. В частности, 7 декабря 2020 года заказчик передал исполнителю газовый баллончик и металлическую трубу, после чего провел в дом и приказал ждать потерпевшую в подъезде. В момент якобы совершения преступления заказчик находился на другой стороне дороги возле остановки общественного транспорта и следил за обстановкой. Он видел, как в подъезд зашла потерпевшая, а уже через несколько минут оттуда вышел исполнитель.

В суде обвиняемый вину свою признал, уверял, что раскаивается. По приговору суда он признан виновным и 15 июля приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества (ч. 2 ст. 187 УК Украины). Приговор он ждал за решеткой, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Приговор суда Разбойное нападение
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