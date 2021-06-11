В торгах приняли участие два претендента - КП «Дорремстрой» и ГП «Сумской облавтодор». Победителем стало КП «Дорремстрой», окончательная предложение которого составило 19 401 359 грн. Таким образом, бюджет Сумской городской ТГ сэкономит более 300 тыс. грн.
Напомним, что ремонт дороги по ул. 20 лет Победы, на участке от ул. Петропавловской до ул. Г.Кондратева, запланирован с расширением проезжей части. Ведь здесь постоянно образуются пробки из-за того, что поток транспорта здесь очень интенсивный, а проезжая часть слишком узкая.
По условиям тендера работы должны быть выполнены до 1 ноября текущего года. Но проблемой остается то, что фактически средства на указанный объект в бюджете громады пока не предусмотрены.
Департамент инфраструктуры обратился к депутатскому корпусу Сумского городского совета с просьбой рассмотреть возможность выделения средств на ремонт дроги по ул. 20 лет Победы. Сейчас это возможно сделать за счет перевыполнения доходной части бюджета Сумской городской ТГ за первое полугодие 2021 года, пишет сайт КП «Дорремстрой».
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