В Сумах продолжается набор детей в кружки Дворца детей и юношества

Для этого необходимо выбрать кружок или коллектив, в частности, информацию о каждом можно подробнее ознакомиться здесь; заполнить форму записи в кружок и ждать обратную связь от руководителя кружка.
Прием заявок продлится до 10 сентября.
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