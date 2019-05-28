В Сумах продолжается набор детей в кружки Дворца детей и юношества Управление образования и науки сообщает о проведении набора маленьких сумчан в кружки Дворца детей и юношества на 2021-2022 учебный год.

Для этого необходимо выбрать кружок или коллектив, в частности, информацию о каждом можно подробнее ознакомиться здесь; заполнить форму записи в кружок и ждать обратную связь от руководителя кружка. Прием заявок продлится до 10 сентября.