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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:50258

В Сумах продолжается набор детей в кружки Дворца детей и юношества

Управление образования и науки сообщает о проведении набора маленьких сумчан в кружки Дворца детей и юношества на 2021-2022 учебный год.

Для этого необходимо выбрать кружок или коллектив, в частности, информацию о каждом можно подробнее ознакомиться здесь; заполнить форму записи в кружок и ждать обратную связь от руководителя кружка.

Прием заявок продлится до 10 сентября.

Общество ДДЮ
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