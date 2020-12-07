В Сумах из-за флагштока имени губернатора Хомы без воды остался Дворец детей и юношества

Инициатором был губернатор Сумщины Василий Хома. Однако, как стало известно Данкор онлайн произошел порыв трубы, из-за чего пропала вода во Дворце и юношества, куда с сегодняшнего дня после карантина «красной зоны» вернулись дети.
Информацию подтвердил директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач: «На праздники областная архитектура без согласования устанавливала новый флагшток и порвали водопроводную трубу. Теперь ищут подрядчика, кто перенесет водопроводную трубу в другое место. Труба у нас не стоит на балансе», - сообщил он.
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