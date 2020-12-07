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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:51314

В Сумах из-за флагштока имени губернатора Хомы без воды остался Дворец детей и юношества

В выходные возле фонтана «Садко» начали устанавливать самый высокий флагшток в области для флага Украины.

Инициатором был губернатор Сумщины Василий Хома. Однако, как стало известно Данкор онлайн произошел порыв трубы, из-за чего пропала вода во Дворце и юношества, куда с сегодняшнего дня после карантина «красной зоны» вернулись дети.

Информацию подтвердил директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач: «На праздники областная архитектура без согласования устанавливала новый флагшток и порвали водопроводную трубу. Теперь ищут подрядчика, кто перенесет водопроводную трубу в другое место. Труба у нас не стоит на балансе», - сообщил он.

Общество ДДЮ Отключение воды Флагшток
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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