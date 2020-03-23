На севере Сумщины прогнозируют ухудшение погодных условий По прогнозу областного Гидрометцентра, днем 15 июля в северной половине Сумской области ожидаются грозы, местами град, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Спасатели предостерегают граждан быть осторожными во время непогоды и, по возможности, воздержаться от выходов на улицу. Если ухудшение погоды застало вас на улице - берегитесь раскидистых деревьев, линий электропередач, рекламных щитов, так как порывы ветра могут вызвать их повреждение, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.