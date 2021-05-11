В Сумском ДДЮ новый болдеринговый зал

«Добавились новые тренажёры и лазательная плоскость. Теперь при ДДЮ есть 80 квадратных метров стенда.
К сожалению, из-за карантина не было возможности пригласить людей, без помощи которых мы бы не обошлись, но пользуясь случаем, хотим их пригласить после снятия карантинных ограничений», - написал тренер клуба «Абалаковец» ДДЮ Сергей Бублик и поблагодарил депутатов горсовета Евгения Косяненко, Инну Босенко и Владимира Чепика за помощь в приобретении тренажёра.
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