Сумской Дворец детей и юношества вторую неделю без воды

Флагшток начали устанавливать на прошлых выходных, однако при копании котлована под основу флагштока, повредили давнюю трубу водопровода, которая снабжала водой новый корпус Дворца детей и юношества и корпус Банковской академии. Как оказалось, об этих трубах никто не знал, потому что они не были обозначены ни на одном плане – настолько они давние. Тем не менее уже 10 дней два учебных заведения в центре города остаются без воды – в разгар пандемии.
Только сегодня началась перекладка трубы, чтобы она не мешала великой задумке губернатора – возле ямы началось движение. Надеемся. В скором времени дети и студенты получат-тки воду.
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