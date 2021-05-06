Сумской Дворец детей и юношества вторую неделю без воды Из-за установки самого высокого флагштока для национального флага Украины, инициатором которого был губернатор Сумщины Василий Хома, два учебных заведения в сумах вторую неделю сидят без воды и канализации.

Флагшток начали устанавливать на прошлых выходных, однако при копании котлована под основу флагштока, повредили давнюю трубу водопровода, которая снабжала водой новый корпус Дворца детей и юношества и корпус Банковской академии. Как оказалось, об этих трубах никто не знал, потому что они не были обозначены ни на одном плане – настолько они давние. Тем не менее уже 10 дней два учебных заведения в центре города остаются без воды – в разгар пандемии.

Только сегодня началась перекладка трубы, чтобы она не мешала великой задумке губернатора – возле ямы началось движение. Надеемся. В скором времени дети и студенты получат-тки воду.