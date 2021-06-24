Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:27537

На Сумщине изъяли из оборота 738 кг масла с кишечной палочкой

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области в ходе проведения планового мероприятия государственного надзора (контроля) было проведено плановый отбор пищевых продуктов на мощности производителя молочных продуктов (были отобраны образцы масла сладкосливочное 72,5%) с Роменщины.

По результатам исследований в Сумской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в исследованной продукции было обнаружено наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП (колиформы) в 0,01 г) и превышение допустимого содержания факультативных анаэробов (КМАФАнМ, КОЕ в 1,0 г - 2,2 * 107) в масле сладкосливочном салянском 72,5%, расфасовка 200 г, что не допускается требованиями ДСТУ 4399: 2005 «Масло сливочное. Технические условия», который введен в действие 01.07.2006.

По результатам принятых Главным управлением мер произведенная партия масла в объеме 738 кг было не допущена к реализации и изъята производителем из обращения.

В течение прошлого года в рамках мероприятий государственного надзора Главного управления было изъято из обращения 1158,48 кг масла сладкосливочного и применены к нарушителям штрафные санкции в размере 350 тыс. грн. Главным управлением было доказано законность всех обжалованных постановлений о применении штрафных санкций за допущенные нарушения в сфере безопасности пищевых продуктов молокоперерабатывающими предприятиями области.

Право Госпродпотребслужба Масло
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Глухове расследуют завышение тарифа на вывоз мусора на 1,4 млн грн
08.07.2021 11:12

В Глухове расследуют завышение тарифа на вывоз мусора на 1,4 млн грн

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности виновных лиц в завышении тарифов на коммунальные...

В Сумах расследуют завышение тарифа на вывоз мусора на 8,3 млн грн
07.07.2021 13:48

В Сумах расследуют завышение тарифа на вывоз мусора на 8,3 млн грн

В городе Сумы по результатам проверки Главного управления Госпродпотребслужбы Украины в Сумской области субъекта хозяйствования, который предоставляет услуги по вывозу...

В Верховном суде завершилось дело «Сумыгаз Сбыта» 5-летней давности
01.07.2021 15:02

В Верховном суде завершилось дело «Сумыгаз Сбыта» 5-летней давности

Верховный суд подтвердил законность предписания Главного управления Госпродпотребслужбы Украины в Сумской области относительно ООО «Сумыгаз сбыт» по поводу незаконных доначислений...

На Сумщине изымают из продажи опасную пищевую добавку для приготовления детских продуктов
25.06.2021 13:37

На Сумщине изымают из продажи опасную пищевую добавку для приготовления детских продуктов

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области информирует, что поступило информационное сообщение системы (RASFF) по выявлению несанкционированного вещества этиленоксид (32.5 mg/kg...

Госпродпотребслужба составила админпротокол на сотрудницу «Электроавтотранс»
24.06.2021 09:00

Госпродпотребслужба составила админпротокол на сотрудницу «Электроавтотранс»

Управление защиты прав потребителей Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области составило протокол на начальницу службы движения КП «Электроавтотранс» и наложит...

Новости

На Сумщине еще 8 случаев заболевания коронавирусом: 3 летальных (подробности)
Сегодня 08:28
Сумські рятувальники з хліборобами дбають про безпеку урожаю
Сегодня 15:47
Чем заняты сумские дорожники?
Сегодня 15:41
На дорозі Суми – Старе село тривають ремонтні роботи
Сегодня 15:09
Сумські нацгвардійці отримали штатну зброю
Сегодня 15:06
На Сумщине в ДТП пострадали двое
Сегодня 14:58
На Сумщине ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 14:55
В Сумской ОГА объяснили, почему ангиограф достался Шостке, а не Сумам
Сегодня 14:47
Молоді сумчани можуть взяти участь у відборі на здобуття Премії Верховної Ради України
Сегодня 14:25
Служба порятунку перевіряє стан пожежної безпеки освітніх та оздоровчих закладів
Сегодня 13:46
На Сумщине изъяли из оборота 738 кг масла с кишечной палочкой
Сегодня 13:27
Образовательный проект «Мечтай-читай» охватил более 3 000 учеников со всей Украины
Сегодня 13:25
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
13.45
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Кино Планета Кіно
16.50; 22.00
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 21.30
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.