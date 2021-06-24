На Сумщине изъяли из оборота 738 кг масла с кишечной палочкой

По результатам исследований в Сумской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в исследованной продукции было обнаружено наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП (колиформы) в 0,01 г) и превышение допустимого содержания факультативных анаэробов (КМАФАнМ, КОЕ в 1,0 г - 2,2 * 107) в масле сладкосливочном салянском 72,5%, расфасовка 200 г, что не допускается требованиями ДСТУ 4399: 2005 «Масло сливочное. Технические условия», который введен в действие 01.07.2006.
По результатам принятых Главным управлением мер произведенная партия масла в объеме 738 кг было не допущена к реализации и изъята производителем из обращения.
В течение прошлого года в рамках мероприятий государственного надзора Главного управления было изъято из обращения 1158,48 кг масла сладкосливочного и применены к нарушителям штрафные санкции в размере 350 тыс. грн. Главным управлением было доказано законность всех обжалованных постановлений о применении штрафных санкций за допущенные нарушения в сфере безопасности пищевых продуктов молокоперерабатывающими предприятиями области.
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