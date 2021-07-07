«Ви отримали особисту зброю з якою будете захищати наша батьківщину, обороняючи її цілісність та недоторканість. Ця зброя символізує довіру всього українського народу до Національної гвардії. Бажаю вам в подальшому виправдати цю довіру і з честю виконувати свій військовий обов’язок», – говорить командир військової частини підполковник Євген Казанцев.

Відтак, сьогодні штатну зброю отримали остання партія військовослужбовців призову 1-2021, які присягнули на вірність українському народові наприкінці червня нинішнього року.