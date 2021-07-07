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Образовательный проект «Мечтай-читай» охватил более 3 000 учеников со всей Украины

Всеукраинская сеть магазинов EVA успешно воплотила в жизнь проект «Мечтай-читай» для учащихся начальных классов в школах, расположенных в селах и маленьких городках.

В рамках проекта, организованного совместно с общественной организацией «Освитория» и благотворительным фондом «КОЛО», EVA отправила серию детских рассказов «Приключения Евы и Рудаськи» в школы в 23 регионах Украины.

«Приключения Евы и Рудаськи» — это серия из трех интерактивных книг с интересными заданиями, которая рассказывает о приключениях девочки и ее любимой игрушки — маленькой панды Рудаськи. Книги призваны дополнить учебный процесс, поощрить детей к чтению и выполнению логико-математических заданий, привлечь внимание к важным вопросам экологии и защиты окружающей среды.

Получить комплекты было очень просто: представители школ должны были заполнить регистрационную форму, указав количество учеников младших классов, и оставить данные для отправки. Именно это сделали в более чем 100 школах со всей Украины. Поэтому окунуться в «Приключения Евы и Рудаськи» смогут свыше 3 000 учеников из более чем 90 населенных пунктов в 23 областях Украины. 

«Этим проектом мы прежде всего стремились охватить именно школы, расположенные в небольших населенных пунктах, ведь там учителя чаще сталкиваются с нехваткой материалов, которые в интересной форме помогают поощрить детей к получению новых знаний»,—комментирует Елена Коваленко, менеджер проектов КСО линии магазинов EVA.

Несмотря на то, что проект в первую очередь был направлен на учащихся из сельской местности и маленьких городков, организаторам поступили заявки от школ из некоторых областных центров и даже из Киева.

В рамках проекта «Мечтай-читай» учителя получают не только комплекты книг для своих учеников, но и доступ к программе интерактивного «Урока мечты», который был разработан в рамках премии Global Teacher Prize от «Освитория».

«Только 10% украинских детей в возрасте от 5 до 12 лет, согласно исследованию, имеют мечты о нематериальных вещах. Дети из сел и маленьких городков часто не видят всего разнообразия возможностей, которые дает мир. «Урок мечты» поможет детям подумать широко и смело о своем будущем, о будущем нашей страны и о развитии местности, где они живут. Мы в «Освитории» верим, что мечтать важно в любом возрасте. Особенно детям. Мостик мечтаний, который построят учителя, поможет детям добиться огромных достижений и высот в будущем», —комментирует Ольга Нагорнюк, руководитель Global Teacher Prize Ukraine.

«Сегодня мир как никогда открыт: развитие современных технологий, доступность знаний и любой информации в один клик открывают множество возможностей. Поэтому мы должны пробудить в детях интерес к познанию и развитию, научить их мечтать без ограничений и реализовывать свои мечты. Кто знает, возможно, следующий украинский Илон Маск или Джек Ма уже сегодня учится в одной из опорных сельских школ. Важно дать детям веру в собственные идеи и силы, ведь они наше будущее. «Мечтайте и действуйте!» именно этого лозунга мы придерживаемся, реализуя наши благотворительные проекты», говорит Елена Кривенко, председатель правления БО «Благотворительный фонд «КОЛО».

Сеть EVA всегда с радостью присоединяется и инициирует общественно важные проекты, ведь менять настоящее к лучшему гораздо легче вместе.

В Сумской области проект охватил школы, расположенные в г. Сумы; с. Хухра (Охтырский район); г. Охтрыка; с. Гринцево (Сумский район).

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Линия магазинов EVA — крупнейшая национальная сеть магазинов красоты и здоровья, предлагающая широкий ассортимент декоративной косметики, продукты для ухода за лицом и телом, бижутерию, аксессуары, бытовые товары, а также средства по уходу за малышами. Более 8 миллионов человек являются пользователями программы лояльности «EVA МОЗАИКА».

Семь лет компания EVA занимает лидирующие позиции в своем сегменте рынка, получая награду Национальной премии Украины Retail Awards «Выбор потребителя». В 2020 году линия магазинов EVA в третий раз подряд признана «Лучшим магазином красоты и здоровья» по версии международного фестиваля-конкурса «Выбор года-2020». В 2019-м компания получила награду «Ритейлер года в drogerie» от Ukrainian Retail Association, а также награду крупнейшей международной выставки в отрасли частных марок PLMA (Private Label Manufacturers Association) в Нидерландах и награду «За лидерство в управлении собственными косметическими торговыми марками» от выставки InterCHARM.

За 18 лет компания выросла до более чем 1 000 магазинов по всей Украине, представив свыше 30 000 ассортиментных позиций. В 2020 году впервые в своей истории сеть магазинов EVA пересекла психологический рубеж в 100 миллионов единиц товаров СТМ, которые реализовала в течение года, и имеет в своем портфеле 51 СТГ. Сейчас штат сотрудников линии магазинов EVA насчитывает около 13 000 человек. EVA придерживается высочайших стандартов работы с клиентами и высокого уровня корпоративной культуры, что отражено в модели сервиса компании: «EVA — это лучшая подруга, которая дарит счастье быть собой».

Дополнительная информация: https://eva.ua.

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