Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике С 24 по 28 июня года в г. Бердянск состоялся чемпионат Украины по спортивной аэробике среди школьников.

Сумскую область представили 40 спортсменов.

Первое место и золотые медали получили: Сергиенко София, Ломонос Матвей в индивидуальных выступлениях (категория кадеты), Зимогляд Анна, Серик Ярослав в индивидуальных выступлениях (категория юниоры); Серик Ярослав, Серик Ольга в смешаных парах (юниоры); Зимогляд Анна, Арзамасцева Мария, Шевченко Мария, Матвиенко Давид, Кныш Алина в группах (юниоры); Сергиенко София, Фоменко Карина, Шевченко Мария в тройках (кадеты).

Второе место и серебряные медали получили: Матвиенко Давид и Серик Ольга в индивидуальных выступлениях (юниоры); Сергиенко София, Фоменко Карина, Касьяненко Анастасия, Буркотенко Катерина, Шевченко София в группах (кадеты); Лукаш Анастасия, Артюхова Дарья, Муравщик Елизавета, Кунда Евгения, Королева Мария, Бангоян София и Ворожка Виктория аэро-степ и аэро-дэнс (юниоры).

Параллельно с Чемпионатом Украины состоялся Всеукраинский турнир по спортивной аэробике «Кубок Азовского моря», на котором Сумская область в общекомандном зачете стала первой и привезла домой Кубок!

Индивидуальные выступления дети:

1 место: Сидоренко София (2010 г.р.), Бессараб Назар, Скепская Арина (2014 г.р.), , Багрий Мария (2013 г.р), Кияшко Вероника (2015 г.р.).

2 место: Шейко Алиса (2011 г.р.), Долгушева Мария (2010 г.р.), Овдиенко Мария (2012 г.р.), Гулевская Алиса (2013 г.р.), Калитай Любовь (2013 г.р.).

3 место: Билоног Милана (2013 г.р.), Мартиненко Ольга (2014 г.р.).

Индивидуальные выступления кадеты: Фоменко Карина - 1 место.

Индивидуальные выступления юниоры: Лукаш Анастасия - 1 место.

Смешанные пары: 1 место - Матвиенко Давид, Арзамасцева Мария (юниоры); 1 место - Бессараб Назар, Писаненко Алена (дети); 3 место - Скепская Арина, Винник Никита (дети).

Группы: 1 место - Лукаш Анастасия, Муравщик Елизавета, Кунда Евгения, Серик Ольга, Серик Ярослав (юниоры); 1 место - Бочкина Вероника, Панкратова Евгения, Нефедова Екатерина, Терещенко Ульяна, Билоног Милана (дети); 3 место - Овдиенко Мария, Романенко Александра, Гусакова Оксана, Микулич Полина, Геенко Есения (дети); 2 место - Ломонос Матвей, Шевченко Мария, Соломка Аглая, Тверезовская Диана, Воловик Ева (кадеты).

Аэро-дэнс: 1 место – Сергиенко София, Фоменко Карина, Буркотенко Катерина, Шевченко София, Касьяненко Анастасия, Билоног Екатерина (кадеты); 3 место – Долгушева Мария, Ткаченко Камила, Токар Милана, Горун Кира, Геенко Есения, Мороз Мария (дети).

Аэро-степ: 1 место – Панова Анна, Терентьева Виктория, Литвин Екатерина, Гуминиченко Милана, Шилюк Ирина, Науменко Ева (дети). 3 место – Шевченко София, Билоног Екатерина, Чепульськая Елизавета, Березовая Диана, Привал София, Северин Ева.

Тренеры: Оксана Дубинская, Наталья Фастова, Анна Корниенко, Андрей Фастов, Екатерина Великодная, Екатерина Желдубовская, Ирина Дух, Марина Фуртат.