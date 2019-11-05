Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике

Среди молодежи 1-е место в индивидуальных выступлениях заняли Курашвили Анастасия и Галайда Станислав, 3-е место в индивидуальных выступлениях - Зимогляд Анна и Матвиенко Давид.
Среди молодежных пар 1-е место у Курашвили Анастасии и Галайды Станислава, 2-е место – у Матвиенко Давида и Арзамасцевой Марии.
Золото в категории «тройки молодежь» - Курашвили Анастасия, Галайда Станислав и Зимогляд Анна.
Среди юношей старшего возраста в индивидуальных выступлениях на 1-м месте Ломонос Матвей, серебро завоевала Сергиенко София.
В категории «тройки (юноши старшего возраста)» - 2-к место заняли Сергиенко София, Фоменко Карина и Шевченко Мария.
Также 2-е место в категории «группы» - Сергиенко София, Фоменко Карина, Буркотенко Екатерина, Шевченко София и Касьяненко Анастасия.
3-е место в категории «степ (юноши старшего возраста)» - Тверезовская Диана, Воловик Ева, Соломка Аглая, Вакула Маргарита, Хоруженко Татьяна и Маринич Арина.
В категории «индивидуальные выступления юноши младшего возраста» на 3-м месте Бессараб Назар.
Также бронзовые медали получили Бангоян Карине, Устика Алина, Алексенко Илона, Сидоренко София, Шейко Алиса и Кривохижа София в категории «аэро-дэнс (юноши младшего возраста)».
Подготовили спортсменов тренеры Оксана Дубинская, Наталья Фастова, Корниенко Анна, Великодная Екатерина, Фастов Андрей, Желдубовская Екатерина, Дух Ирина и Фуртат Марина.
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