На Сумщині буде відремонтовано ще один міст ТОВ “Сумимостобуд” приступає до ремонту наступного мосту.

Цього разу компанія виконує поточний середній ремонт мостового переходу на км 143+511 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-65 “КПП “Миколаївка” - Семенівка - Новгород-Сіверський - Глухів - КПП “Катеринівка”.

Над цим мостовим переходом через суходіл довжиною у 5,5 м та шириною 10 метрів наші майстри працюватимуть близько місяця.

Мостовики вже улаштовують об’їздну дорогу, а далі демонтують прогонову будову існуючого мосту, виконають омонолічування існуючих опор, а ще улаштують нову прогонову будову та сполучення мосту з підходами.

Нагадаємо, що на цій же дорозі компанія “Сумимостобуд” виконує масштабний ремонт мосту у с.Заруцькому.

Більше інформації дізнавайтеся на сайті:https://rgm-group.com.ua/ або за телефоном: 050 355 22 23.

®