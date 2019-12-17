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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчане отличились в Болгарии

В Пловдиве (Болгария) 26-29 августа состоялись международные соревнования по спортивной аэробике.

В турнире приняли участие представители 21 страны. Старт был очень важным, так как буквально через две недели состоится чемпионат Европы в Италии.

В составе сборной команды Украины выступали сумские спортсмены АнастасияЛитвин, Анастасия Курашвили и Станислав Галайда. В индивидуальных выступлениях Анастасия Курашвили в отборочных соревнованиях финишировала второй, но в финале, к сожалению, стала только 4-й. В категории «смешанные пары» Станислав Галайда и Анастасия Курашвили завоевали «бронзу», а в «трио» Анастасия Литвин, Анастасия Курашвили и Станислав Галайда в сложной борьбе тоже взяли бронзовую награду. Все трое являются студентами Института физической культуры СумГПУ имени А.С. Макаренка. Подготовила спортсменов тренер Оксана Дубинская.

Спорт Спортивная аэробика
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