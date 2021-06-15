Чего ждать от погоды сумчанам?

По области и г. Сумы ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, местами гроза, ночью и утром слабый туман. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура по области ночью +14 .. + 19 °С, днем +21 .. + 26 °С, по г.Сумы ночью +16 .. + 18 °С, днем +24 .. + 26 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Погода начавшейся недели будет формироваться под влиянием антициклона с востока....
17 июня погоду на Сумщине будет определять юго-восточная периферия антициклона....
16 июня погоду на Сумщине будет определять малоградиентное поле пониженного давления и атмосферный фронт....