Чего ждать от погоды сумчанам? 30 июня погоду на Сумщине будет определять поле пониженного давления.

По области и г. Сумы ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, местами гроза, ночью и утром слабый туман. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура по области ночью +14 .. + 19 °С, днем +21 .. + 26 °С, по г.Сумы ночью +16 .. + 18 °С, днем +24 .. + 26 °С.