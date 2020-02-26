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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах провели Открытый Кубок города по спортивной аэробике

Открытый Кубок города Сумы по спортивной аэробике «Кубок Слобожанщины – 2021» состоялся во Дворце студенческого спорта СумГУ (манеж).

Участие в открытом Кубке города приняли команды из Житомира, Киевской области, Одесской области, Сум и Тернополя.

По результатам соревнований III место заняла команда Киевской области, II место – команда из Житомира, а на первую ступень пьедестала поднялись спортсмены из Сум.

Спорт Спортивная аэробика
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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