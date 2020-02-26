В Сумах провели Открытый Кубок города по спортивной аэробике

Участие в открытом Кубке города приняли команды из Житомира, Киевской области, Одесской области, Сум и Тернополя.
По результатам соревнований III место заняла команда Киевской области, II место – команда из Житомира, а на первую ступень пьедестала поднялись спортсмены из Сум.
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