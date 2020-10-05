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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчане отличились в Одессе

В Одессе прошел Кубок Украины по спортивной аэробике.

Сборная Сумщины везет домой ряд медалей, получив второе общекомандное место:

– Серик Ольга – І место, Зимогляд Анна – ІІ место в категории индивидуальные выступления женщины;

- Галайда Станислав -I место, Серик Ярослав - II место индивидуальные выступления мужчины;

– Серик Ольга и Серик Ярослав – I место в категории смешанных пар;

– Серик Ольга, Остапенко Анна, Недзведская Евгения, Зимогляд Анна и Кныш Алина – ІІ место в категории группы.

– Корниенко Анна, Курашвили Анастасия, Фуртат Марина, Сиробоба Алина, Житник Карина, Остапенко Анна, Беля Анастасия, Зимогляд Анна, Лисогуб Дарья, Недзведская Евгения – ІІІ место в категории аэро-степ и аэро-денс.

Спорт Спортивная аэробика
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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