Сумчане отличились в Одессе

Сборная Сумщины везет домой ряд медалей, получив второе общекомандное место:
– Серик Ольга – І место, Зимогляд Анна – ІІ место в категории индивидуальные выступления женщины;
- Галайда Станислав -I место, Серик Ярослав - II место индивидуальные выступления мужчины;
– Серик Ольга и Серик Ярослав – I место в категории смешанных пар;
– Серик Ольга, Остапенко Анна, Недзведская Евгения, Зимогляд Анна и Кныш Алина – ІІ место в категории группы.
– Корниенко Анна, Курашвили Анастасия, Фуртат Марина, Сиробоба Алина, Житник Карина, Остапенко Анна, Беля Анастасия, Зимогляд Анна, Лисогуб Дарья, Недзведская Евгения – ІІІ место в категории аэро-степ и аэро-денс.
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