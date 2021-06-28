Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:03395

На Сумщине всего 4 новых случая заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 28 июня в Сумской области 77 851 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 4 человек (Ахтырка - 1, Сумы - 2, Сумский р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1318 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76008 человек, из них за минувшие сутки - 33 (Белопольский р-н - 6, Краснопольский р-н - 2, Ахтырка - 8, Сумы - 16, Сумской р-н - 1).

Фото
Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине еще 15 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Вчера 09:15

На Сумщине еще 15 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

На 27 июня в Сумской области 77 847 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 40 новых случаев заболевания COVID-19 (подробности)
26.06.2021 08:29

На Сумщине 40 новых случаев заболевания COVID-19 (подробности)

По состоянию на 26 июня в Сумской области 77 832 случая заболевания коронавирусной инфекцией....

Сумщина выбилась в ТОП-5 по новым случаям заболевания коронавирусом
26.06.2021 08:25

Сумщина выбилась в ТОП-5 по новым случаям заболевания коронавирусом

За пятницу, 25 июня, в Сумской области подтвердили 40 новых случаев заболевания COVID-19, - это 4-й результат по Украине....

В Украине подтвердили еще 876 новых случаев COVID-19
25.06.2021 08:54

В Украине подтвердили еще 876 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Украине зафиксировано 876 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 36, медработников -...

В Украине обнаружили два случая COVID-19, вызванные штаммом «Дельта»
24.06.2021 13:25

В Украине обнаружили два случая COVID-19, вызванные штаммом «Дельта»

В Украине 23 июня зафиксировано два случая COVID-19, вызванные штаммом «Дельта»....

Новости

На Сумщине всего 4 новых случая заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 09:03
Президент назначил главой Сумской ОГА Дмитрия Живицкого
25.06.2021 17:07
Полиция Сум разыскивает без вести пропавшего подростка
Сегодня 09:47
Воспитанники Сумского ЦОП выиграли чемпионат Украины
Сегодня 09:29
На Сумщине произошел пожар от разряда молнии
Сегодня 09:19
Сумчанин в призах на чемпионате Европы в Казани
Сегодня 08:49
Шосткинские хоккеисты с «бронзой» чемпионата Украины
Сегодня 08:46
Сумские лучники отличились в Варшаве
Сегодня 07:59
В Глухове студенты устроили самосуд над 19-летним парнем
Вчера 13:47
В Лебедине составили протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (фото)
Вчера 10:23
Открытая меньше года назад в Сумах предвыборная Театральная площадь начала разваливаться (видео)
Вчера 10:03
На Сумщине ограничили движение многотонников из-за жары
Вчера 09:53
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Суми зникли з карти громадського бюджету
25.06.2021 16:56
Прокуратура специально бьет по ложным целям?
25.06.2021 15:04
Біологічна небезпека. Кримінальні гастролі медичних відходів на Сумщині (відео)
24.06.2021 20:54
Курорт “Лаванда” в Львовской области — популярный и доступный санаторий Прикарпатья
23.06.2021 18:56
Як довести факт отруєння в закладі громадського харчування: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги
23.06.2021 16:07
В каких случаях стоит выполнить перепрошивку блока Airbag
23.06.2021 13:03
Как организовать вакцинацию трудового коллектива от COVID-19 на Сумщине?
23.06.2021 10:28
Що потрібно купити для манікюру в домашніх умовах
22.06.2021 16:16
Мэрия готова помогать СНПО, иначе – «путь в один конец»
22.06.2021 15:54
788 млн гривень щороку недоотримують громади Сумської області від землі. Результати дослідження
22.06.2021 15:00
Скільки коштує громаді області Федорченко?
22.06.2021 12:15
У Ворглі на Кролевеччині відгримів перший фестиваль живої історії
21.06.2021 15:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.