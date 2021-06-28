На Сумщине всего 4 новых случая заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 28 июня в Сумской области 77 851 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 4 человек (Ахтырка - 1, Сумы - 2, Сумский р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1318 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76008 человек, из них за минувшие сутки - 33 (Белопольский р-н - 6, Краснопольский р-н - 2, Ахтырка - 8, Сумы - 16, Сумской р-н - 1).