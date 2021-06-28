На Сумщине всего 4 новых случая заболевания коронавирусом (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 4 человек (Ахтырка - 1, Сумы - 2, Сумский р-н - 1).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1318 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76008 человек, из них за минувшие сутки - 33 (Белопольский р-н - 6, Краснопольский р-н - 2, Ахтырка - 8, Сумы - 16, Сумской р-н - 1).
На 27 июня в Сумской области 77 847 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 26 июня в Сумской области 77 832 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
За пятницу, 25 июня, в Сумской области подтвердили 40 новых случаев заболевания COVID-19, - это 4-й результат по Украине....
За последние сутки в Украине зафиксировано 876 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 36, медработников -...
В Украине 23 июня зафиксировано два случая COVID-19, вызванные штаммом «Дельта»....