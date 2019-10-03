Сумчанин в призах на чемпионате Европы в Казани

Воспитанник сумской школы сумо Александр Урсаки в весовой категории до 115 кг завоевал на турнире среди спортсменов до 23 лет серебряную медаль.
С 19 по 23 февраля в Луцке прошел чемпионат Украины по сумо среди молодежи и взрослых....
На выходных в венгерском г. Эрд, что неподалёку от Будапешта, проходил Кубок Европы по сумо среди взрослых и юниоров....
26 октября в Полтаве разыграли кубок Украины по сумо среди взрослых....
В Осаке (Япония) завершился чемпионат мира по сумо....
На выходных в Будапеште (Венгрия) проходил чемпионате Европы по сумо среди юношей и юниоров....