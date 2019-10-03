Сумчанин в призах на чемпионате Европы в Казани В Казани (РФ) завершился чемпионат Европы по сумо.

Воспитанник сумской школы сумо Александр Урсаки в весовой категории до 115 кг завоевал на турнире среди спортсменов до 23 лет серебряную медаль.