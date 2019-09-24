Сумские гимнастки отличились на этапе Кубка мира 22-26 июня в Софии (Болгария) прошел 13th Academic Cup по групповой эстетической гимнастике.

Этот турнир прошел в рамках 1-го этапа Кубка Мира. Сумские гимнастки под руководством тренера Екатерины Карпенко «Грация Ангел» и «Грация Мелоди» стали вторыми в своих возрастных категориях.