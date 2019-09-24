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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:13299

Сумские гимнастки отличились на этапе Кубка мира

22-26 июня в Софии (Болгария) прошел 13th Academic Cup по групповой эстетической гимнастике.

Этот турнир прошел в рамках 1-го этапа Кубка Мира. Сумские гимнастки под руководством тренера Екатерины Карпенко «Грация Ангел» и «Грация Мелоди» стали вторыми в своих возрастных категориях.

Спорт Эстетическая гимнастика
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