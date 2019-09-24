Сумские гимнастки отличились на этапе Кубка мира

Этот турнир прошел в рамках 1-го этапа Кубка Мира. Сумские гимнастки под руководством тренера Екатерины Карпенко «Грация Ангел» и «Грация Мелоди» стали вторыми в своих возрастных категориях.
3-6 июня в Одессе состоялись всеукраинские соревнования по эстетической групповой гимнастике....
Сумские гимнастки из школы «Грация» привезли медали с чемпионата Украины по эстетической групповой гимнастике....
12-14 декабря в Харькове проходил всеукраинский турнир «Алькор - 2019» по эстетической гимнастике....
На выходных в Будапеште (Венгрия) проходил Кубок мира AGG WORLD cup IV & Spark Cup B - cat competition по...
20-22 сентября воспитанницы клуба «Грация» принимали участие сразу в двух соревнованиях в г. Винница....