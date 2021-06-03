В Сумах полицейские разыскали без вести пропавшую 14-летнюю девочку и мужчину, который находился в розыске

Поздно вечером в полицию обратилась 26-летняя девушка. Она рассказала о том, что ее 14-летняя сестра ушла на прогулку и домой не вернулась. В полиции сообщения немедленно зарегистрировали и начали поиски несовершеннолетней.
В ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий работники полиции установили круг общения девушки, опросили ее родных и знакомых. И уже на утро плодотворная и согласованная работа полицейских дала положительный результат. Несовершеннолетнюю нашли, все это время она провела в компании 30-летнего знакомого.
Как выяснили правоохранители, он находится в розыске за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Мужчина, который долгое время скрывался от полиции, все-таки был обнаружен. Теперь за содеянное он предстанет перед судом.
С несовершеннолетней девушкой ювенальные полицейские провели профилактическую беседу по недопущению такого поведения в дальнейшем и передали родителям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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