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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах ограбили таксиста

Меньше суток понадобилось оперативным работникам полиции, чтобы вычислить и задержать злоумышленника, который вчера утром ограбил таксиста, отобрав у него 3000 гривен.

21 июня, на линию 102, позвонил 30-летний мужчина и сообщил, что стал жертвой ограбления. Как выяснилось, гражданин, работая таксистом, на улице Герасима Кондратьева взял в салон автомобиля мужчину, лет 35-ти. Передвигаясь на такси по городу, пассажир попросил водителя автомобиля повернуть в сторону улицы Прокофьева, а у моста через реку Псел немного притормозить. Через мгновение пассажир схватил сверток с деньгами, который заметил в салоне, на ходу открыл дверь и выпрыгнул из машины и побежал в сторону парка. Таксист выскочил из автомобиля и побежал вслед, однако грабителя не догнал. В полиции в тот же день открыли уголовное производство по ч.1 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Сумской области совместно с оперативниками Сумского районного управления полиции и работниками отдела уголовного анализа, проведя необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление личности грабителя и его задержанию, менее чем за сутки разыскали и задержали мужчину, который подозревается в грабеже. Им оказался 33-летний гражданин одной из республик Кавказа. Мужчина ранее уже был осужден за совершение аналогичного преступления.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения и избрании меры пресечения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ограбление
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