Более 37 млн гривен экологического ущерба нанесено на Сумщине добытчиками глины

Основанием для проверок стали жалобы граждан на ряд нарушений природоохранного законодательства при осуществлении деятельности этими хозяйствами в с. Успенка.
Для того, чтобы проверить указанные в обращениях факты, специалисты Инспекции выехали на место и были шокированы увиденным: русло небольшой речки Курица изменено и перекопано, а вдоль ее берегов образовались целые горы из глиняно-земляной смеси. Также в ходе визуального осмотра территории было установлено, что в прибрежно-защитной полосе было незаконно удален по меньшей мере 74 ивы.
Более того, проследовав вдоль естественного русла, к которому не добралась техника горе-фермеров, было обнаружено, что воды в реке не осталось - она сконцентрировалась в вырытом котловане. Такие действия являются грубым нарушением требований ст. 80, 86 Водного кодекса Украины, которыми запрещено менять рельеф бассейна реки, выпрямлять и значительно углублять русла рек, разрушать русла пересыхающих рек и т.п. К тому же, субъекты хозяйствования, которые проводили работы на р. Курица, даже не пытались получить разрешения и предварительно провести оценку воздействия на окружающую среду.
После раскопки русло р. Курица было углублено значительно ниже естественного уровня, местами - до 4 метров. Это может повлечь за собой изменение уровня подземных вод и изменение их природных свойств, или же привести к истощению водных источников.
Также в ходе проверки в специальной испытательной лаборатории инспекцией было направлено образцы смеси, добытой во время дноуглубительных работ. По результатам анализа установлено, что это суглинок, который относится к строительному сырью, то есть - к недрам. Следовательно, в результате незаконной добычи ископаемых был нанесен ущерб на общую сумму 37 370 101 гривен.
По вышеуказанным фактам 18 июня инспекцией было направлено письмо Конотопской окружной прокуратуре с целью принятия мер прокурорского реагирования.
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