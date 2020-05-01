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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Мэр Тростянца прокомментировал информацию о 12 протоколах за коррупцию

Все 12 протоколов, с которыми мэр Тростянца Юрий Бова ознакомился, касаются одного факта, который коррупцией он не считает.

Об этом г-н Бова рассказал Суспільному Суми. Ранее депутат Тростянецкого горсовета Александр Кетов опубликовал документ, в котором говорится о том, что 17 июня правоохранители составили 12 протоколов об админнарушении, связанные с коррупцией в отношении Юрия Бовы.

Мэр рассказал, что в протоколах говорится о событиях 2020 года. Тогда общественная организация «Спорт Тростянетчины», которой руководит сын мэра - Руслан Бова - получила от городского совета финансирование на различные мероприятия. Юрий Бова сказал, что ни он лично, ни его сын, который является депутатом горсовета, не голосовали за решение выделить эти средства. Но, поскольку под решением городского совета и под другими документами, которые касаются финансирования из бюджета громады, мэр обязан ставить подписи, теперь ему и «шьют» дело о коррупции, сказал Бова.

Он также добавил, что считает дело заказным со стороны своих политических оппонентов и будет оспаривать подозрения, поскольку «средства, выделенные этой общественной организации, пошли на спортивные мероприятия, а остаток вернулся в бюджет громады».

Также он рассказал, что знакомился с протоколами в начале первого часа ночи 18 июня и был удивлен тем, что Александру Кетову информацию о составлении протоколов датировали днем ранее.

Депутат Тростянецкой горсовета Александр Кетов 18 июня опубликовал на своей странице в Facebook документ от управления стратегических расследований полиции. Он является ответом на запрос депутата. В документе говорится о том, что на Юрия Бову составлено 12 протоколов об админнарушении, связанные с коррупцией, и направлено их к Тростянецкий районный суд.

Право Коррупция Юрий Бова
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