Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:40244

В Тростянце будут строить асфальтный завод

Большие объемы дорожных работ в пределах Тростянецкой ОТГ Сумской области обусловили необходимость иметь вблизи собственное асфальтового производства.

Тростянце уже скоро построят небольшой асфальтный завод. Об этом на последней сессии горсовета рассказал мэр Юрий Бова. По его словам, наибольшие объемы будут выполнены на трех магистралях, пересекающих населенные пункты общины. Первая – от Лебедина до Тростянца. Вторая – Тростянец-Меценовка. Третья – Тростянец-Ницаха-Солдатское-Крамченко. К тому же, нужно завершить строительство дороги из центра общины в село Мащанка.

Большие объемы работ на строительстве и ремонте дорог привели дорожных функционеров к необходимости построить в Тростянке небольшой асфальтный завод, продукция которого значительно удешевит стоимость работ, потому что не нужно будет возить асфальт из Сум за полсотни километров, как это делалось до этого. Более качественными будут и бетонно-асфальтные смеси, которые не будут остывать в длинной дороге, а будут ложиться за минуты, как говорится, из печи в полотно в максимально необходимых температурных параметрах.

Уже известно, что асфальтный завод в Тростянце будет построен на железнодорожном тупике станции Смородино в Гаевском микрорайоне. Инвестором выступает ООО "Норд Трек". Будут привлечены инвестиции в размере 38 млн. грн. Мощность асфальтного завода составит 120 тонн в час.

 Будет работать временно, на период выполнения всех дорожных работ, которые будут выполняться как в Тростянецкой общине, так и в пределах других соседних общин.

Уже определен земельный участок под новое предприятие, проведен тендер на определение подрядчика, который возьмет в аренду этот земельный участок и к весне построит завод. Предполагается, что для Тростянецкого общества это даст годовые поступления в городской бюджет от предоставления земельного участка в аренду - 167,4 тыс. грн., еще 256 тыс. получит местная казна от уплаты этим предприятием подоходного налога. Также, тростянецкая власть надеется, что, имея у себя асфальтовое производство, и у городских управленцев будет больше возможностей ремонтировать свои коммунальные дороги, пишет ntgazeta.com.ua.

Экономика Асфальтный завод Юрий Бова
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Мэр Тростянца прокомментировал информацию о 12 протоколах за коррупцию
19.06.2021 14:10

Мэр Тростянца прокомментировал информацию о 12 протоколах за коррупцию

Все 12 протоколов, с которыми мэр Тростянца Юрий Бова ознакомился, касаются одного факта, который коррупцией он не считает....

В Тростянце расследуют дело по покушению на мэра Бову
30.07.2020 08:57

В Тростянце расследуют дело по покушению на мэра Бову

Сначала планировали убить, теперь пытаются любым способом дискредитировать перед выборами....

Мэр Тростянца заявил о планировании покушения на него
29.07.2020 23:03

Мэр Тростянца заявил о планировании покушения на него

Мэр Тростянца Юрий Бова написал в Фейсбуке, что его планировали убить....

Куда сумские дорожники будут девать 100 тонн асфальта в час?
10.06.2020 17:44

Куда сумские дорожники будут девать 100 тонн асфальта в час?

К новому сезону асфальтный завод КП «Дорремстрой» модернизировали, что позволило оптимизировать процесс производства и увеличить объемы производства....

Мэр Тростянца считает, что карантин нужно ослабить
01.05.2020 23:25

Мэр Тростянца считает, что карантин нужно ослабить

Об этом мэр Тростянца Юрий Бова написал в Фейсбуке....

Новости

На Сумщине за 7 января COVID-19 подтвердили у 185 человек
Сегодня 08:45
На "Авангарде" сыграли товарищеский хоккейный матч среди ветеранов
Сегодня 14:44
ФК "Тростянец" завершил сотрудничество с пятью футболистами
Сегодня 14:43
Полиция напоминает о правилах, которые позволят уберечься от воров
Сегодня 14:38
В Тростянце будут строить асфальтный завод
Сегодня 13:40
Очередное ДТП в Сумах: превысил скорость, выехал на встречную полосу
Сегодня 12:39
В Глухове спасатели оперативно ликвидировали возгорание легковушки
Сегодня 12:02
Сумчанка решила украсть продукты из супермаркета, чтобы устроить вечеринку
Сегодня 11:40
В исправительном центре на Сумщине полиция обнаружила наркотики
Сегодня 11:11
В Шостке вандалы сломали перила пандуса
Сегодня 11:05
За сомнительный товар продавца в Сумах оштрафовали на 102 тысячи
Сегодня 09:45
Сумчане побегут в смешанной эстафете на Кубке мира по биатлону
Сегодня 09:14
view counter
view counter

Статьи

Дизайн интерьера дома: что это такое, зачем нужен, основные составляющие
05.01.2022 18:52
Суд по загрязнению земли медотходами в Сумах перенесли
05.01.2022 17:43
Юлия Журавок: «Довольна, что могу составить достойную конкуренцию в команде»
01.01.2022 10:39
Какие настолки станут популярными в 2022 году
30.12.2021 20:12
Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
30.12.2021 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
30.12.2021 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
29.12.2021 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
29.12.2021 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
29.12.2021 12:30
В новий рік - з новими надіями!®
29.12.2021 09:21
Стьобані ковдри для оптових замовників
28.12.2021 17:03
Стамбульская конвенция способствует формированию семей, в которых нет насилия
28.12.2021 15:46
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
09.45; 13.30
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
17.10
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Кино Планета Кіно
16.15
355 (Саймон Кінберг, 2022)
355 (Саймон Кінберг, 2022)
Кино Планета Кіно
14.20; 19.30; 21.30
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.