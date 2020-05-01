В Тростянце будут строить асфальтный завод Большие объемы дорожных работ в пределах Тростянецкой ОТГ Сумской области обусловили необходимость иметь вблизи собственное асфальтового производства.

Тростянце уже скоро построят небольшой асфальтный завод. Об этом на последней сессии горсовета рассказал мэр Юрий Бова. По его словам, наибольшие объемы будут выполнены на трех магистралях, пересекающих населенные пункты общины. Первая – от Лебедина до Тростянца. Вторая – Тростянец-Меценовка. Третья – Тростянец-Ницаха-Солдатское-Крамченко. К тому же, нужно завершить строительство дороги из центра общины в село Мащанка.

Большие объемы работ на строительстве и ремонте дорог привели дорожных функционеров к необходимости построить в Тростянке небольшой асфальтный завод, продукция которого значительно удешевит стоимость работ, потому что не нужно будет возить асфальт из Сум за полсотни километров, как это делалось до этого. Более качественными будут и бетонно-асфальтные смеси, которые не будут остывать в длинной дороге, а будут ложиться за минуты, как говорится, из печи в полотно в максимально необходимых температурных параметрах.

Уже известно, что асфальтный завод в Тростянце будет построен на железнодорожном тупике станции Смородино в Гаевском микрорайоне. Инвестором выступает ООО "Норд Трек". Будут привлечены инвестиции в размере 38 млн. грн. Мощность асфальтного завода составит 120 тонн в час.

Будет работать временно, на период выполнения всех дорожных работ, которые будут выполняться как в Тростянецкой общине, так и в пределах других соседних общин.

Уже определен земельный участок под новое предприятие, проведен тендер на определение подрядчика, который возьмет в аренду этот земельный участок и к весне построит завод. Предполагается, что для Тростянецкого общества это даст годовые поступления в городской бюджет от предоставления земельного участка в аренду - 167,4 тыс. грн., еще 256 тыс. получит местная казна от уплаты этим предприятием подоходного налога. Также, тростянецкая власть надеется, что, имея у себя асфальтовое производство, и у городских управленцев будет больше возможностей ремонтировать свои коммунальные дороги, пишет ntgazeta.com.ua.