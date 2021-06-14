В Глухове спасатели ликвидировали возгорание жилого дома 18 июня в 17:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном хозяйстве по ул. Рабочая в г. Глухов.

Пожар обнаружил сосед, который увидел дым и пламя из-под кровли. На тушение направили дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил кровлю пристройки по всей площади, кровлю дома на площади до 10 кв. м, внутреннюю облицовку стен на площади до 50 кв. м и вещи домашнего обихода. Возникла угроза распространения огня на весь жилой дом. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерны дозаправляли от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии до 800 м от очага горения.

В 18:02 пожарные локализовали возгорание, а в 19:43 ликвидировали пожар.

Всего на тушение привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.