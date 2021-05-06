В Сумах судят главу облгосадминистрации Сегодня, 6 мая, в Заречном районном суде слушают дело об административных правонарушениях главой Сумской облгосадминистрации Василием Хомой.

На него составили 6 административных протоколов о правонарушениях, связанных с коррупцией. Их объединили в одно производство. Василий Хома все отрицает, пишет Суспільне в телеграме.