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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:15167

В Сумах судят главу облгосадминистрации

Сегодня, 6 мая, в Заречном районном суде слушают дело об административных правонарушениях главой Сумской облгосадминистрации Василием Хомой.

На него составили 6 административных протоколов о правонарушениях, связанных с коррупцией. Их объединили в одно производство. Василий Хома все отрицает, пишет Суспільне в телеграме.

Политика Василий Хома Коррупция
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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