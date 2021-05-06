В Сумах судят главу облгосадминистрации

На него составили 6 административных протоколов о правонарушениях, связанных с коррупцией. Их объединили в одно производство. Василий Хома все отрицает, пишет Суспільне в телеграме.
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