«Виктория» с Сумщины сегодня сыграет в полуфинале чемпионата Украины (трансляция) Сегодня, 19 июня, пройдут первые полуфиналы чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Действующий чемпион и победитель группы 2 «Виктория» из Николаевки в Харькове сыграет против ФК «Волчанск», который в группе 3 занял второй место, опередив на очко ФК «Сумы». Последний и выбила «Виктория» в ¼ финала.

Начало в 18.00.

В другом полуфинале «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины сыграет против запорожского «Мотора».