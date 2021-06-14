«Виктория» с Сумщины сегодня сыграет в полуфинале чемпионата Украины (трансляция)

Действующий чемпион и победитель группы 2 «Виктория» из Николаевки в Харькове сыграет против ФК «Волчанск», который в группе 3 занял второй место, опередив на очко ФК «Сумы». Последний и выбила «Виктория» в ¼ финала.
Начало в 18.00.
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