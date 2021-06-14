Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:23306

«Виктория» с Сумщины сегодня сыграет в полуфинале чемпионата Украины (трансляция)

Сегодня, 19 июня, пройдут первые полуфиналы чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Действующий чемпион и победитель группы 2 «Виктория» из Николаевки в Харькове сыграет против ФК «Волчанск», который в группе 3 занял второй место, опередив на очко ФК «Сумы». Последний и выбила «Виктория» в ¼ финала.

Начало в 18.00.

В другом полуфинале «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины сыграет против запорожского «Мотора».

Спорт Анонс Виктория Николаевка Трансляция Футбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах пройдет чемпионат города по жиму
Вчера 14:00

В Сумах пройдет чемпионат города по жиму

Открытый чемпионат города по многоповторному жиму штанги лежа пройдет в воскресенье, 27 июня....

Сумчан приглашают отметить Международный день йоги
Вчера 10:39

Сумчан приглашают отметить Международный день йоги

Студия пилатеса и йоги Skyfeel организует ежегодные открытые занятия в парке им. Кожедуба на лужайке напротив Летней эстрады (возле бейсбольного...

У Сумській обласній бібліотеці відкривається фотовиставка
Вчера 09:22

У Сумській обласній бібліотеці відкривається фотовиставка

18 червня у Сумській обласній науковій бібліотеці відкривається фотовиставка «Радість буття»....

У Тростянці пройде спортивний фестиваль
17.06.2021 12:19

У Тростянці пройде спортивний фестиваль

У суботу, 19 червня, у середмісті Тростянця біля Круглого двору пройде спортивний фестиваль....

Сумчан запрошують на велоквест
17.06.2021 09:47

Сумчан запрошують на велоквест

Кожного літа "Агенція промоції "Суми" проводить велоквест, тим самим залучаючи містян до активного життя та привертає увагу до важливих природоохоронних...

Новости

На Сумщине 19 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:15
Власть меняется? Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА
16.06.2021 14:02
«Виктория» с Сумщины сегодня сыграет в полуфинале чемпионата Украины (трансляция)
Сегодня 14:23
Мэр Тростянца прокомментировал информацию о 12 протоколах за коррупцию
Сегодня 14:10
В Глухове спасатели ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 14:05
Сумские атлеты отличились в Кропивницком
Сегодня 13:53
В Сумах полиция задержали группу разбойников, напавших на женщину
Сегодня 13:28
В Сумах резко поменялись маршруты коммунального транспорта
Сегодня 09:57
В Сумах столкнулись легковушка и мотоцикл
Сегодня 08:58
Градсовет отправил на доработку проект реконструкции парка «Сказка» в Сумах
Сегодня 08:36
Еще один сумской врач стал заслуженным
Сегодня 08:32
В Сумах составили протокол на велосипедиста, наехавшего на легковушку
Сегодня 08:19
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань
Вчера 13:11
На Сумщине завершилась основная сессия ВНО
Вчера 10:31
Зачем нужен наматрасник
16.06.2021 18:57
Коворкинг: в чем особенности и преимущества
16.06.2021 17:58
В Україні встановили нові карантинні норми
16.06.2021 17:25
Аппаратное лечение препятствует ухудшению зрения у детей ®
16.06.2021 15:08
Пока парк Счастья в Сумах не примут на баланс, ухаживать за ним некому...
16.06.2021 12:22
Людям, які рятують наші життя!®
16.06.2021 09:30
7 хвилин виступів та 19% прогулів: здобутки сумських депутатів під час весняної сесії
15.06.2021 09:47
Роковые 10 процентов: СНПО погубит не кризис, а судебные исполнители?
15.06.2021 09:00
Два роки реформ: у Києві відбувся Форум для журналістів
14.06.2021 15:03
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают снижаться (итоги недели)
14.06.2021 12:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Oscar Shorts-2021
Oscar Shorts-2021
Кино Планета Кіно
17.30
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.15; 18.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.