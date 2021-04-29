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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:46373

У сумских школьников заканчивается учебный год

У школьников Сумской городской территориальной громады завершается образовательный процесс 2020-2021 учебного года.

В части школ уже сегодня прозвучали последние звонки. В остальных это произойдет в понедельник, 14 июня, а девятиклассники смогут получить свидетельства о получении базового среднего образования. Одиннадцатиклассникам свидетельства о среднем образовании будут вручать 30 июня.

По информации управления образования и науки, в Сумской городской ТГ насчитывается 29 142 ученика. В этом году из 2453 девятиклассников 62 получат свидетельства с отличием. Среди 1270 одиннадцатиклассников - 45 претендуют на золотые медали, девять - на серебряные. В сентябре 2021 года педагоги сумской громады ожидают 3044 первоклассников, для которых планируется открыть 115 классов.

Общество Образование Учебный год
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