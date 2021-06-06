Служба зайнятості Сумщини: пріоритет - працевлаштування Як стверджують у Сумському обласному центрі зайнятості, протягом майже п’яти з половиною місяців 2021 року ситуація на ринку праці дещо стабілізувалась.

Скажімо, упродовж січня-червня цього року послугами обласної служби зайнятості скористалися майже 50 тисяч осіб, в тому числі більше 31 тис. безробітних громадян області. Протягом поточного року зареєстровано 13,9 тис. безробітних, що на чверть менше проти аналогічного періоду минулого року.

За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, протягом зазначеного періоду знайшли роботу 8,2 тис. осіб, у т. ч. за направленням служби зайнятості та самостійно 7,4 тис. безробітних.

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування працевлаштовані 22 особи, у т. ч. 5 осіб недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці, та 17 працевлаштовані суб’єктами малого підприємництва на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності.

Отримали одноразово допомогу по безробіттю для започаткування власної справи 9 безробітних.

- Статистика – річ уперта, з нею не посперечаєшся, але вона не охоплює всього спектру нашої діяльності. Тож ми не стоїмо на місці, а системно розвиваємося, приводячи для цього в дію усі можливі чинники. Приміром, на моє глибоке переконання, наразі, у зв’язку з покращенням епідемічної ситуації та появою позитивних тенденцій на ринку праці Сумщини, з’являються нові можливості щодо покращення роботи щодо надання послуг та працевлаштування безробітних. Для цього необхідно вдосконалювати комунікаційні навички фахівців служби зайнятості, – наголошує директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. - Досягти цього допоможе проведення якісних тренінгів для наших спеціалістів, живе спілкування з кращими роботодавцями області, які ми, до речі, практикуємо постійно.