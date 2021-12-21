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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Учителям Сумщины передали 1500 ноутбуков

В рамках национального проекта «Ноутбук каждому учителю» от Министерства образования и науки и Министерства цифровой трансформации на условиях софинансирования в Сумскую область доставлено 1524 ноутбука для 45 территориальных громад.

В Конотопский район - 284 ноутбука, Ахтырский - 227, Роменский - 159, Сумской – 571, Шосткинский – 215. Заведения областного подчинения получат 68 ноутбуков.

Из местных бюджетов было выделено в совокупности 4,6 млн грн софинансирования для приобретения этих ноутбуков.

Сумской области в 2021 году выделены средства в сумме свыше 23 млн. грн. на приобретение ноутбуков для педагогических работников учреждений общего среднего образования и их филиалов для организации дистанционного обучения.

Ноутбуки оборудованы всем необходимым для дистанционной работы учителя.

Это позволит сделать учебный процесс современным и удобным независимо от карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19.

Общество Ноутбуки Образование
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