Учителям Сумщины передали 1500 ноутбуков

В Конотопский район - 284 ноутбука, Ахтырский - 227, Роменский - 159, Сумской – 571, Шосткинский – 215. Заведения областного подчинения получат 68 ноутбуков.
Из местных бюджетов было выделено в совокупности 4,6 млн грн софинансирования для приобретения этих ноутбуков.
Сумской области в 2021 году выделены средства в сумме свыше 23 млн. грн. на приобретение ноутбуков для педагогических работников учреждений общего среднего образования и их филиалов для организации дистанционного обучения.
Ноутбуки оборудованы всем необходимым для дистанционной работы учителя.
Это позволит сделать учебный процесс современным и удобным независимо от карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19.
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